Mas complicaciones: demoras y cancelaciones en Ezeiza y Aeroparque

Cinco gremios aeronáuticos paralizaron las operaciones de la empresa LAN Argentina en el Aeroparque Metropolitano y el aeropuerto de Ezeiza para protestar contra el "achicamiento" de la firma que "pone en riesgo cientos de fuentes de empleo".

La medida de fuerza implementada a través de asambleas que tomó por sorpresa a los pasajeros de la compañía de capitales chilenos y brasileños era llevada adelante por los trabajadores representados por los gremios aeronáuticos APA, APLA, APTA, ATCPEA y UPSA.

En el aeropuerto Jorge Newbery se canceló el vuelo de las 5:50 con destino Mendoza; el de las 6:45 que iba a Salta; el de las 7:00 a Tucumán; el de las 7:10 a Bariloche, el de las 8:00 a Santiago de Chile; el de las 8:20 a Neuquén; y el de las 8:45 a Córdoba.

Además, fueron cancelados todos los vuelos de la compañía provenientes de ciudades del interior con hora de arribo a Buenos Aires programada entre las 10:35 y las 13:25.

En Ezeiza, en tanto, estaba demorado el servicio de las 6:33 con destino San Pablo; el de las 7:50 a Lima; y el de 8:15 a Río de Janeiro.

Latam Airlines Argentina había anunciado esta semana que "a fines de mayo" transferirá a su "casa matriz" en Santiago de Chile a dos de sus Airbus A320.

"Esta decisión está vinculada a las necesidades operacionales del holding Latam frente a las demoras generadas a nivel industria por el programa de mantenimiento preventivo de los motores Rolls- Royce de los Boeing 787", dijo la firma.

Los gremios señalaron que "desde hace meses" vienen denunciando el "achicamiento de LAN Argentina que pone en peligro la estabilidad de cientos de fuentes laborales argentinas".

Este proceso se da en un contexto de "expansión explosiva" del holding Latam en la Argentina, que ha sumado decenas de rutas y frecuencias operadas por otras subsidiarias del grupo, según los gremios.

"LAN Argentina, la filial local que emplea trabajadores argentinos, no solo ha permanecido ajena a este crecimiento, sino que está enfrentando un indudable achicamiento que se ve reflejado en la reducción de la plantilla de personal, en el cierre del Call Center, en la disminución de frecuencias y en el cierre de las bases San Juan y Bahía Blanca", dijeron los gremios.

Y agregaron que ya muy lejos de las eternas promesas de desarrollo efectuadas por los directivos del holding, recientemente han anunciado la desafectación de dos aeronaves A- 320 de LAN Argentina para transferirlas a otras filiales en la región bajo "la excusa" de problemas coyunturales "que no logran tapar el vaciamiento que denunciamos".

"Incansablemente, hemos apelado al diálogo y planteado la gravedad de la situación a las autoridades empresarias y a las autoridades gubernamentales, sin haber encontrado ningún tipo de respuestas a nuestros reclamos", comunicaron los gremios.