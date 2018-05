Inauguraron la estación Julieta Lanteri de la línea H de subtes

La línea H de subtes sumó una nueva estación: la que está junto a la Facultad de Derecho, que llevará el nombre de Julieta Lanteri y fue inaugurada por el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Según las estimaciones oficiales, la estación beneficiará a 52 mil personas, sobre todo estudiantes universitarios, vecinos de Recoleta y los visitantes del Museo Nacional de Bellas Artes, el Palais de Glace, la feria de Plaza Francia y el Centro de Exposiciones y Convenciones.

Con la inauguración de Facultad de Derecho, ahora la línea H cuenta con 12 estaciones a lo largo de 8,2 km, que los trenes recorrerán en 23 minutos. La cabecera sur seguirá siendo Hospitales, en Parque Patricios, aunque más adelante está previsto construir la estación Sáenz.