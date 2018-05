Ex director del Garrahan: “El hospital sufre las políticas de ajuste”

Oscar Trotta, ex titular del Hospital Garrahan despedido sin aviso, habló con Federico Bisutti en Mañanas Informadas sobre la dura situación que sufre el nosocomio.

“La situación que vive el Garrahan sucedió el año pasado. Estamos viendo las situaciones por las cuales yo fui separado de mi cargo y que eran estas estrategias de este camino hacia el achique y el ajuste y la responsabilidad del Gobierno en el mantenimiento de la salud de la población, en este caso la población pediátrica. El Hospital Garrahan está sufriendo las consecuencias de esta política de ajuste. Hoy estamos viendo en los medios que hay 60 familias del interior del país que vienen a hacerse tratamientos que no tienen subsidios luego de recortes a hospedajes. Hay despidos en el Hospital, hubo cesantías y hay nueva lista de cesantes”, inició el doctor.

“Fui notificado que había sido notificado de mi cargo y fue un proceso de iniciativas que trajeron los nuevos representantes del Ministerio de Salud de la Nación que llegaron a ocupar las diferentes direcciones en el 2017. Previo a eso ya había habido acercamientos de otros funcionarios proponiendo recortes y cambio de prestadores del ARSAT a TelMex, empresa mexicana de satélites. Como no estaba de acuerdo con estas cosas, se desencadenó la salida”, expresó Trotta.

“El Hospital Garrahan tiene una dura situación presupuestaria. Los 5000 millones de pesos anuales no varió desde el 2016. Sobre eso número, la ejecución es menor, solo un 60 o 70%. Hay que recordar que el Hospital es regional y tiene insumos que son importadas, es decir, son en dólares y la fuerte escapada del dólar tampoco ayuda. La fisura presupuestaria hizo que estas 60 familias sufran la falta de hospedajes para pacientes oncológicos. Es una situación terrible porque un tratamiento de quimioterapia no se puede suspender, es un ciclo que debe terminar. En medio de esa situación angustiante, se le agrega el desprecio del Estado que les dice 'arreglense y vean como se alojan en la Ciudad de Buenos Aires'”, narró el ex titular.