Vidal, sobre mortalidad infantil y materna: “La cifra muestra que estamos mejorando”

María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, anunció este jueves que la mortalidad infantil y materna bajó en comparación al año 2016.

También destacó las políticas sociales aplicadas por su gobernación y habló sobre la importancia del sistema de salud en materia de prevención.

“Podemos decir, muy contentos, que la tasa de mortalidad infantil y mortalidad materna bajaron en la provincia. De 9.9 a 9.5. y de 3.4 a 2.8 respectivamente”, dijo Vidal y agregó que “son 229 bebes que no murieron en relación al 2016. En el caso de las madres, son 20 madres que pudimos salvar”.

“Cuando uno piensa el punto de partida en 2015 donde la mortalidad materna era de 3.9 y la infantil de 9.9, piensa en los cuatro hospitales con riesgo de demolición que encontramos, en la deuda de un año y medio de medicamentos que había. En que los hospitales de la provincia había solo medicamentos hasta julio, en que había más de 2000 pacientes de cáncer que esperaban su medicamento. Sin ambulancias sin sistemas de emergencia”, comentó Vidal.

Así mismo, la gobernadora bonaerense sostuvo que “la baja de esta cifra muestra que estamos mejorando. Hemos recorrido un camino de mejorar y poner en valor ya terminada la mitad de las guardias de los hospitales públicos. Hemos puesto en funcionamiento un sistema de emergencia que en la provincia no existía con ambulancias SAME y que hoy llega a 8 millones de bonaerenses y que va cubrir toda la provincia”.

“Pudimos recuperar los fondos necesarios para los que hospitales tengan los medicamentos e insumos todo el año. Cada director tiene la partida que le corresponde para poder comparar. Hay que reclamar en la dirección”, añadió Vidal.

Finalmente, sostuvo que “garantizamos la cobertura total de la medicación oncológica y porque hicimos un trabajo específico sobre las madres y los niños. Fortalecer los centros de atención primaria, garantizar que las neonatologias y las maternidades de alta complejidad este adecuadamente distribuidas. Tenemos que

garantizar cuando una mujer sabe que va a tener un parto de riesgo vaya a una neonatología y maternidad adecuada”.