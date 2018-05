Robaron un microscopio valuado en 15 mil dólares de Ciudad Universitaria

Un costoso microscopio fue robado de un laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA en Ciudad Universitaria, en el barrio porteño de Belgrano, aparentemente por una pareja que las cámaras de seguridad registraron cuando salía cargando una mochila voluminosa.

"Dos personas entraron en horas del almuerzo al laboratorio Bacteriófagos y Aplicaciones Biotecnológicas, en el cuarto piso, y se robaron un equipo voluminoso y costoso, de 15.000 dólares", contó Mariana Piuri, quien investiga con ese aparato el desarrollo de un método rápido de diagnóstico de la tuberculosis.

La investigadora indicó que varias personas "habíamos visto deambular una pareja que nos resultó sospechosa, coincidente con las imágenes que mostró una cámara de seguridad del edificio, que los muestra saliendo con una mochila muy voluminosa".

Your browser does not support the video element.

El robo ocurrió cuando los investigadores dejaron el laboratorio para ir a almorzar.

"Lo usamos antes de ir a comer y nos dimos cuenta que faltaba cuando volvimos. Trabajaron muy rápido y con mucha eficiencia, no es un equipo ni chico ni liviano. Hemos tenidos robos menores, que te falte un teléfono o una billetera, porque las puertas están abiertas, pero no podemos cerrar con llave cada vez que salimos del laboratorio", sostuvo.

"La pareja aparece media hora antes en otro edificio, vestidos diferente", completó Piuri, quien hizo la denuncia y aportó las imágenes para el hallazgo del equipo en la comisaría 51.

"Nos sentimos horrible. Fue un esfuerzo muy grande, lo compramos en 2012 con un subsidio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, para trabajar en el proyecto principal de nuestro laboratorio que es el desarrollo de un método rápido de diagnóstico de la tuberculosis. Es clave, lo usamos mucho", reveló Mariana.

"Ahora no podemos trabajar este tema. Estamos frenados", agregó.

"No se vende en un almacén, es un equipo especial, es muy sofisticado para un laboratorio convencional. Por eso le pido a todos los investigadores que si reciben una oferta por este microscopio, se comunique con nosotros", solicitó.

Contó que se sospecha de una pareja que no suele caminar por los pasillos de la facultad y que supuso eran dos personas que estaban trabajando.

"Varios de nosotros, incluyo yo, vimos una pareja que no me era familiar, pero es una facultad, hay alumnos, gente de empresas que viene a vender productos o servicios técnicos. Es común ver gente que uno no conoce y es grosero preguntar que es lo que hacen", contó.

Tras la denuncia, la Policía les aseguró que con las imágenes va a ser más fácil poder encontrar a los delincuentes.

El microscopio mide unos 70 centímetros de altura por 60 centímetros de lado, y fue adquirido en 2012 por el laboratorio a través de un subsidio del Instituto Nacional de Salud estadounidense. Su número de serie es 23335000329 ZEIZZ" y su modelo "Axio scope A1".