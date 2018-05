Maestra echada por defender a hitler participaba en shows eróticos, sadomasoquistas

La profesora de historia que trabajaba en una escuela católica del partido bonaerense de Morón y que fue separada de su cargo tras reivindicar al nazismo participa de un show erótico llamado "Burlesque Sangriento".

Según resume el propio video de YouTube, se trata de "un espectáculo que nace de la unión de arte sangriento, sensual y grotesco de las mentes retorcidas de Marcelo Pocavida, Morrigan Chronnenberg y Stig Von, ajunto a un grupo de bellezas y monstruosidades de lo mas despreciable del decadente espectro local. Es la combinación de un espectáculo único de erotismo explicito sin precedentes en Buenos Aires".

La maestra participaba de estos shows bajo los apodos de Ana Elisa Duprat, Adiuvat Defunctorum o Psicosis Grotesque, y se exhibía completamente desnuda, manchada en sangre y con esvásticas pegadas en el cuerpo.