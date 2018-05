Whitney Houston sufrió abuso sexual de parte de su prima cantante

Un emotivo documental, presentado este jueves fuera de competición en Cannes, recorre la vida trágica de la leyenda del pop Whitney Houston, con testimonios que revelan que habría sido agredida sexualmente durante su infancia por su prima, la cantante de soul Dee Dee Warwick.



"El centro del filme (...) es una historia de familia. Es una historia sobre cómo tu educación y tu familia afectan en lo que eres", explicó a la AFP el director británico Kevin Macdonald, quien cuenta en "Whitney" el amargo destino de la cantante estadounidense de poderosa voz.



Houston, con una carrera brillante salpicada por sus problemas con las drogas, fue hallada muerta en febrero de 2012, a los 48 años, en una bañera de un hotel de Los Ángeles.

Autorizado por la familia, el documental muestra una serie de archivos, en su mayoría inéditos, sobre todo grabaciones y fotos de familia, y testimonios de allegados -sus hermanos, su madre, su exmarido Bobby Brown, sus colaboradores-.



Buscando en su infancia las explicaciones sobre los tormentos de la cantante, el documental revela tres testimonios de personas cercanas que afirman que Whitney Houston habría sido agredida sexualmente por su prima, la cantante Dee Dee Warwick, fallecida en 2008, hermana de la cantante Dionne Warwick y sobrina de la madre de Whitney, Cissy Houston, también cantante.



Este secreto de familia fue abordado por su hermanastro Gary Garland Houston, quien aseguró que también fue agredido sexualmente, su cuñada Pat Houston y su asistente personal Mary Jones.



"Durante mucho tiempo, viéndola en la pantalla, me decía hay alguna cosa de esta mujer que parece reflejar un malestar. En cierta manera, parece como si no le gustara su cuerpo", dice Kevin Macdonald, Óscar al mejor documental en 2000 por "Un día de septiembre", sobre el secuestro de varios atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972.



"Siempre me he preguntado ¿qué es? ¿de dónde viene? Empecé a preguntarme si alguien habría abusado de ella o algo así. Luego, alguien me dijo que habló de ello con Whitney y que ella dijo que era lo que pasó y era el origen de su tristeza. Al final, su hermano me habló de esto, después su cuñada y luego su asistenta", dijo.