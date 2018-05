Vecinos indignados con el intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro: "Nos roba y nos miente"

En la ciudad de Zárate, localidad de Lima, los vecinos están indignados y le reclaman al intendente Osvaldo Cáffaro por el incumplimiento de obras escenciales para la comunidad.



"Nos sentimos olvidados por el intendente, no tenemos médicos ni pediatras", aseguraron.

Hartos de no tener respuestas, decidieron movilizarse y manifestar su malestar cansados de no tener una ciudad digna para sus familias.



"Estamos esperando que el intendente nos llame y nunca nos recibe. Ni las ambulancias pueden pasar", reclamaron.



Los habitantes de Lima piden que alguien los escuche pero hasta ahora no tuvieron respuestas: "El intendente Cáffaro fue a la cancha de Boca en lugar de solucionarnos los problemas".

Cansados de la situación, decidieron declarar la emergencia del pueblo por falta de infraestructura y basura en las calles: "Nos tapan los pozos del asfalto con tierra. Lima necesita ser autónomo".

Los vecinos denuncian que le prometieron obras que no se cumplieron, que cuando llueve se inunda la zona.

Cáffaro está procesado fue embargado tanto él como algunos de sus funcionarios, entre ellos, Pablo Giménez, acusados de corrupción.

Según se denunció, hay 15 millones de pesos que desaparecieron y las obras nunca se hicieron. La plata había sido girada cuando Julio De Vido era ministro de Planificación.