Rescatan a mujer maltratada por cuidadora: la sobremedicaba y alimentaba con comida podrida

Una mujer de nacionalidad paraguaya acusada de maltratar, sobremedicar y reducir a la servidumbre a una mujer con problemas psicológicos que se encontraba a su cargo, fue detenida por efectivos de la Policía Bonaerense en la localidad de Berazategui.

La apresada se quedaba con el dinero la pensión y cobraba los alquileres que eran propiedad de la madre de la víctima, quien era reducida por su "cuidadora" a condiciones de vida infrahumanas.

La celadora fue denunciada por los vecinos que captaron las agresiones y aportaron las imágenes a la Policía.

La víctima, de 58 años, se hallaba fuertemente medicada, era alimentada con comida en estado de putrefacción y dormía en un cuarto sin puerta ni ventana, al que había sido relegada para que la "cuidadora" sacara rédito y alquilara la casa donde vivían.

La víctima, que padece problemas mentales, se encontraba a cargo de la acusada desde que su mamá falleció, quedando así como apoderada y única responsable que no sólo cobraba el dinero de su pensión sino que, además, recaudaba otro tanto correspondiente al alquiler de locales comerciales que eran propiedad de su madre, quien falleció hace varios años de anciana.

Los hechos comenzaron cuando los vecinos de la vivienda ubicada en calle 131 al 600 de Berazategui, captaron a la mujer paraguaya "retando" y agrediendo a su apoderada por el dinero que habría gastado en la compra de unos cigarrillos.

En las imágenes, se muestra a la víctima recibiendo fuertes golpes en la cabeza por parte de la sospechosa.

Con el mencionado material, los efectivos de la DDI Quilmes montaron una investigación que permitió constatar dichas acusaciones.

En tanto, se procedió a allanar el domicilio donde residían ambas mujeres, tomar registro de las condiciones deplorables en las que vivía la víctima y rescatar a la mujer, quien en momentos en que irrumpieron los agentes en el lugar se encontraba bajo el efecto de una fuerte medicación que reducía sus capacidades motrices.

En la casa, se incautó medicación varia (que sería suministrada por la imputada para disponer sobre la voluntad de la víctima), frascos de comida, alimentos en estado de putrefacción y otros elementos de interés para la causa.

Interviene en la causa la UFI número 1, a cargo de Daniel Ichazo, del Departamento Judicial Quilmes.