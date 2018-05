Robaron banco en Brasil, tomaron rehenes y huyeron en auto con patente argentina

Tres ladrones fuertemente armados asaltaron a una agencia bancaria en Nueva Esperanza del Sudoeste, Paraná, Brasil.

Luego de atraco utilizaron a uno de los rehenes como escudo humano sobre el capó del vehículo con el que huían de la Policía.

Los delincuentes tomaron de rehén a los empleados y clientes que estaban en la agencia, robaron dinero de la caja colocando en mochilas y huyeron llevando a tres de ellos, a uno lo utilizaron como escudo humano en el capó de un Chevrolet Aveo gris plata, probablemente oriundo de argentina.

De acuerdo con el capitán Rogério Gomes Pitz de la Policía Militar, los ladrones continuaron la fuga, chocaron el vehículo, y lo abandonaron huyeron al matorral en las proximidades de la Comunidad de San Bras, interior de Francisco Beltrão a 70 kilómetros de la frontera con Bernardo de Irigoyen. Los rehenes fueron liberados y nadie resultó herido.

Se movilizó a una gran cantidad de efectivos de policías militares y civiles de toda la región para para tratar de encontrar a los asaltantes.

La policía pide la colaboración de la población para que si avistan personas o movimientos extraños se pongan en contacto inmediatamente a través del teléfono (190) Policía Militar o (197) Policía Civil.

El helicóptero del grupo de Operaciones Aéreas de la Policía Civil de Foz do Iguaçu ayuda en las búsquedas.