Boda Real: ¿qué buscan los argentinos sobre Harry y Meghan?

Google y YouTube realizaron un análisis y descubrieron que Meghan Markle superó a Lady Di en cantidad de vistas de YouTube, llevándose la corona como el miembro de la realeza (próxima a ser) más visto en YouTube en 2018.

Cuáles son las preguntas que más se hacen los argentinos en Google sobre el Príncipe Harry y Meghan Markle:

Harry:

¿Cuándo se casa el príncipe Harry?

¿Quién es la novia del príncipe Harry?

¿Quién es el príncipe Harry?

¿Cómo se conocieron Harry y Meghan?

¿De dónde es el príncipe Harry?

¿De quién es hijo el príncipe Harry?

¿Qué edad tiene el príncipe Harry?

Meghan:

¿Quién es Meghan Markle?

¿Cómo se conocieron Meghan y Harry?

¿Quién es Thomas Markle?

¿Cuántos años tiene Meghan Markle?

¿Quién es la madre de Meghan Markle ?

¿Cuándo se casan Meghan y Harry?



Información de datos de YouTube: Históricamente, la Princesa Diana es el miembro más visto de la familia real de todos los tiempos en YouTube. Sorprendentemente este año, Meghan Markle superó a la princesa del pueblo en las vistas de YouTube, llevándose la corona como el miembro de la realeza (próxima a ser) más visto en YouTube en 2018.



Mirando las visualizaciones relacionadas con el Príncipe Harry y Meghan Markle desde que anunciaron su compromiso en noviembre de 2017: A nivel mundial, YouTube está viendo un aumento del 174% en las vistas relacionadas con el Príncipe Harry, y un asombroso aumento del 311% en las vistas de Meghan Markle.

Los videos más vistos de los novios son:

1. Prince Harry and Meghan Markle detail proposal and romance| First post-engagement Interview

2. Prince Harry and Meghan Markle’s first live appearance as an engaged couple | Megyn Kelly today