Inversores reacomodan sus carteras y el Merval extiende su caída

El Merval se contrae 0,14 por ciento a media sesión y revierte el avance inicial al situarse en 31.763.219 unidades.



Las subas más importantes dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio son de Transener (3,19%), Macro (2,65%), y Francés (2,59%).



“Estas subas y bajas del Merval no son para alarmarse sino que forman parte de un proceso natural del mercado” , analizó Santiago Acuña, director de Acuña y Asociados, al sitio El Cronista.



Para Acuña, es “lógico y hasta saludable que se registren algunas tomas de ganancias puntuales”. “Por ejemplo, el papel de Valo costaba el 10 de mayo $ 5,45 y ayer rozó los $ 7,30 cada uno. Entonces, es natural que hoy esa acción se tome un descanso”.



Según su análisis: “El dólar está marcando el ritmo del mercado”. “Si el billete sube mucho, genera volatilidad en las acciones argentinas que están endeudadas en dólar. El mercado no es inerte a la suba del tipo de cambio. Hay algunas acciones que se favorecerán y otras que no”.



“El estrés cambiario ya pasó, pero sigue habiendo una volatilidad cambiaria”. “Si se observa la línea del dólar mayorista de hoy, más o menos es similar o fue replicada por el Merval”, anadió el analista.

(Gráfico: cronista.com)



En referencia a los títulos públicos, entre los bonos, el Par en pesos baja 2,19%, el Descuento en pesos retrocede 1,22%, el PR13 se contrae 0,38%, y el PR15 se contrae 0,34%. En cambio, el AN18 sube 0,39%, el Descuento en dólares gana 0,82%, el AY24se aprecia 0,53%, el Par en dólares avanza 0,64%.



El TVPP (en pesos) resta 3,41% ($ 5,65). En tanto, la mayoría de las firmas locales que cotizan en Wall Street operan con tendencia negativa.



Los papeles de Macro caen 3,71%, a 79,57 dólares cada uno, y lideran las bajas. Los demás ajustes los registran los ADRs de Petrobras Brasil (3,58%, u$s 15,89), Irsa Inversiones y Representaciones (2,86%, u$s 20,31), y Francés (2,76%, u$s 17,21).