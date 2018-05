Video: las primeras imágenes del accidente aéreo en Cuba

Un avión Boeing 737 que cubría una ruta doméstica se estrelló el viernes poco después de despegar del aeropuerto José Martí de La Habana con 104 pasajeros a bordo, reportaron medios estatales cubanos.

No había información oficial disponible sobre víctimas del vuelo de Cubana de Aviación arrendado a la aerolínea mexicana Damojh Global Air.

Un médico del hospital Calixto García de La Habana dijo que al centro llegaron tres accidentados. "Uno llegó muerto con quemaduras y politraumas y hay dos con vida, pero están en estado muy grave por traumas diversos", declaró.

Imágenes en la televisión y las redes sociales mostraron una gran columna de humo negro en los alrededores del aeropuerto. Medios informaron que ambulancias y bomberos se dirigieron rápidamente al lugar.

"Una columna de humo negra se diluía en el cielo", contó Ana González, quien estaba cerca de Boyeros cuando sucedió el accidente.