Acuerdo con el FMI: gobernadores evaluarán punto por punto antes de apoyarlo

En el marco del foro de líderes organizado por el B20 en su provincia, Sergio Uñac, gobernador de la provincia de San Juan, aseguró que los funcionarios provinciales mirarán "punto por punto" los términos de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de manifestar su apoyo.



"Siempre colaboré institucionalmente con la Nación, con algunas diferencias porque pertenezco a otro proyecto político, pero sin obstaculizar. Tenemos que ver las condiciones que pide el FMI para su préstamo, porque las experiencias no fueron buenas. Si es por los antecedentes, la sociedad va a estar complicada. Pero tal vez no se repita aquello, dependiendo de cómo se encare la negociación", señaló Uñac.



Más adelante se refirió a la conferencia de prensa de esta semana del presidente de la Nación y disparó: "No es acertado decir que las turbulencias ya pasaron, porque esto se mide minuto a minuto. El martes fue un día delicado para el país y hay que seguirlo día a día. Dentro de unas semanas de vuelta hay vencimiento de las Lebac".



"La gente asocia la reducción del déficit a un ajuste, pero también se puede hacer con crecimiento de la economía. No tiene que entrar más gente al Estado nacional; necesitamos un shock de confianza para que sea menos doloroso para los argentinos", postuló.



En referencia a las tarifas explicó: "Acompañamos el proyecto sobre tarifas en Diputados y necesitamos acuerdo en Senadores. De nuestra parte, bajamos Ingresos Brutos y eliminamos el Fondo Solidario Hospitalario de las facturas; también convocamos a todos los intendentes a que evalúen que esfuerzos pueden hacer".



También añadió que "los dirigentes políticos nos tenemos que poner por encima del nerviosismo y la carga emotiva. La discusión de las tarifas nace por una interna de Cambiemos, ya que ellos mismos dijeron que eran impagables. A mí me votaron para ser oposición y para que me diferencia, lo que no significa entorpecer".



El mandatario sanjuanino aseveró que la mayoría de los gobernadores peronistas son dialoguistas. "No queremos generar ninguna condición que complique al Gobierno nacional. Lo mejor que nos puede pasar es que Macri finalice su gestión", manifestó. "Nuestro partido está en plena construcción de liderazgos;Cristina Kirchner ya no lo tiene", sostuvo.



En cuanto a la economía de la región que administra, Uñac explicó: "San Juan está tranquila. Tenemos superávit fiscal (según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, es la provincia con mejores cuentas públicas, con superávit del 12,3% del PBI local), no gastamos más de lo que nos ingresa y no tenemos que hacer ningún esfuerzo".



También, reconoció que en la actualidad lo inquieta las importaciones de vino: "Extremamos la presencia del Estado en la actividad minera con multas, suspensiones y sanciones, pero hay que discutir técnicamente una nueva ley para hacer resurgir la minería, que representa el 70% de las exportaciones de San Juan".