¿Quién es Meghan Markle, la actriz de Hollywood y nueva intergrante de la familia real?

Nacida el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles, California (Estados Unidos) y de padres de diferentes nacionalidades (holandesa y afroamericana), Meghan Markle contrajo matrimonio con el príncipe Harry -sexto en la línea de sucesión al trono del Reino Unido-.

La actriz que hasta hace poco estuvo residenciada en Toronto (Canadá), de 36 años de edad -tres años menor que su futuro esposo-, cuenta con una licenciatura en estudios internacionales en la Northwestern University llevada a cabo en el 2003.

Sin embargo, desde pequeña demostró las habilidades necesarias para incorporarse al mundo de la televisión. Esto, luego de que su padre Thomas Markle, acudiera con ella al rodaje de la serie “Married… with children”, en la que trabajaba como director de fotografía -actualmente retirado.

No obstante, Markle se destacaba por su espíritu de poder cambiar al mundo, pues a la escasa edad de once años dirigió una carta a la entonces primera dama, Hillary Clinton, para modificar un comercial de detergente, el cual suministraba un mensaje erróneo de la mujer, por lo que años mas adelante se convirtió en representante en las Naciones Unidas para la Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, siendo en 2015 ovacionada mientras daba un discurso en la entidad, por motivo del Día Internacional de la Mujer, en presencia del entonces secretario general, Ban Ki-moon.

En el 2002 inició su carrera como actriz apareciendo en la telenovela “Hospital General” y en series como: CSI: NY, Century City, 90210, Sin rastro, The Leagues, Castle y Suits, siendo este último uno de sus personajes más conocidos en el que interpretaba a, Rachel Zane, una “atractiva” auxiliar de abogados, desde el 2011 hasta el pasado mes de abril del año en curso.

Sin embargo, Markle no se conformó con trabajar dentro de la pantalla chica, para el 2010 fue parte del elenco de las películas: “Get him to the greek” y “Remember me”.

Y si de amor se habla, la estadounidense a pesar de haber mantenido una relación de noviazgo durante siete años con el productor de cine Trevor Engelson, con quien se casó en septiembre de 2011, no logró el popular “felices para siempre”, ya que a menos de dos años de su matrimonio la pareja se divorció.

La nueva integrante de la familia real, también creó un sitio web llamado “The Tig” (para mantenerse entre trabajos) con una temática de “estilo de vida”, cerrándolo en abril del pasado año 2017 -luego de que se conociera su relación con el príncipe-, despidiéndose con el siguiente mensaje: “Sigue encontrando esos tiempos de descubrimiento Tig, sigue riendo y tomando riesgos, y sigue siendo ‘el cambio que deseas ver en el mundo”.