Harry y Meghan saludaron a una multitud en Windsor desde un carruaje real tras la boda

Tras la boda real, el príncipe Harry y su flamante esposa, Meghan Markle, abandonaron la capilla, subieron a una carroza Ascot-Landau descubierta y emprendieron un recorrido por los alrededores de Windsor..

Son saludados por miles de británicos que se acercaron a compartir la boda con la joven pareja.

Fotos: Reuters