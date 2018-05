Dos ex novias del príncipe Harry, presentes en la Boda Real

Chelsy Davy, ex novia del príncipe Harry, asistió a la boda real con despampanante atuendo que lució en la ceremonia realizada en la capilla Saint George.

Ella salió durante siete años con el príncipe Harry, y se dice que la ruptura se dio porque Chelsy no manejó bien la presión de los medios por ser novia del hijo menor de Lady Di.

Para la boda de los duques de Sussex, Chelsy lució un vestido azul marino que dejaba al descubierto sus torneadas piernas, dejó su cabello suelto y usó un pequeño tocado de plumas.

Su calzado fue centro de críticas pues usó unas zapatillas descubiertas, las cuales no son muy bien vistas por los protocolos reales para este tipo de ocasión, pero tal parece que ella no le dio importancia porque no se vio incómoda en ningún momento, al contrario, se mostraba muy risueña.

Harry y Chelsy fueron pareja del 2004 al 2011 y hasta la fecha siguen siendo amigos. De hecho, Davy también fue invitada a la boda del príncipe William y Kate Middleton, aunque ya no era novia del príncipe.

Pero ella no fue la única ex novia del príncipe Harry que fue invitada a la ceremonia, también asistió Cressida Bonas, quien mantuvo un noviazgo de dos años con el ahora duque de Sussex.

Según los medios internacionales, ella parecía destinada a formar parte de la familia real, pero ese noviazgo terminó en 2014 y Cressida decidió perseguir su sueño de convertirse en actriz.

Al parecer ambas han querido apoyar a Harry en uno de los días más importantes de su vida: la boda con Meghan Markle.

Aunque han sido invitadas a la iglesia y al banquete en el castillo de Windsor, no acudirán a la fiesta , ya que ha sido reservada para los más allegados a la familia real.