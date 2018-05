Boda Real: tras la boda, llegó el video del esperado primer beso de Harry y Meghan

Meghan y Harry se daban el sí quiero en la capilla de San Jorge ante la presencia de más de 600 invitados entre los que se encontraban miembros de la realeza europea, actrices y actores de Hollywood, amigos de la pareja y de la familia real y numerosas celebridades británicas.

Tras la ceremonia, el nuevo matrimonio real de Harry y Meghan salió de la capilla de San Jorge. La multitud agolpada en Windsor gritaba, pidiendo beso, el que no se dieron dentro de la iglesia. Y, tras la petición popular, lo hicieron.

En la cuenta oficial de Kengsington Palace, a este momentazo tan esperado lo han llamado 'First kiss', primer bes. Damos por hecho que no ha sido el primero de la pareja, sólo el estreno como matrimonio.