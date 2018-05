Video viral: insólito, entró a una iglesia furioso para que le corran el auto

En la parroquia La Merced de la ciudad de Río Tercero, ubicada a 114 kilómetros al sur de Córdoba capital, una mujer irrumpió durante la misa y a los gritos exigió que le saquen de su cochera el auto que bloqueaba la salida de su casa.

"¡Perdón!", gritó la mujer. "Necesito que me saquen el auto, que siempre dejan en mi garage", les pidió a los fieles que se dieron vuelta con total sorpresa.

Las reacciones de los ciudadanos fueron variadas: "Aplaudo a esta señora. No pueden exigir respeto por más que estén en una iglesia cuando ellos tampoco respetan a los mismos vecinos". "Por lo menos hubiese esperando que terminen de cantar los chicos. No había necesidad de interrumpir de esa manera", dijo otra vecina.