Video: así fue la explosión del Boeing 737 que cayó en La Habana

Un avión comercial con más de un centenar de pasajeros se estrelló en la capital cubana, a solo unos minutos de haber despegado del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

A través de las redes sociales se difundieron varias imágens y videos del momento exacto de la explosión del avión Boeing 737.

El vuelo se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de La Habana y causó la muerte de más de 110 personas.