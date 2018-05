Video viral: intentó huir, saltó desnudo por la ventaja y cayó en manos de los policías

Este es el momento en que un hombre desnudo saltó por una ventana directamente a los brazos de un equipo SWAT en un intento de escapar de su incursión al amanecer.

Las imágenes fueron filmadas durante una importante campaña antidroga en toda Polonia.

Aparentemente capturado por la cámara de seguridad del hombre, el video muestra al presunto delincuente que se lanza desde el primer piso después de que los oficiales fuertemente armados comenzaron a ingresar al edificio.

Se lo puede ver volando por el aire, sin nada que lo cubra más y aterriza en el suelo fuera de su garaje.