Manifestaciones en Facultad de Derecho contra fraude en elecciones de Venezuela

En el marco de la movilización mundial en contra del fraude en las elecciones presidenciales en Venezuela, más de 300 venezolanos se reunieron en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA con la consigna de “no votar y no participar de las elecciones".

“Lo que está ocurriendo hoy en Venezuela es una convocatoria totalmente ilegítima y fraudulenta, por un Gobierno que no tiene legitimidad, ni legalidad, ni constitucionalidad; entonces, como opositores, nosotros decidimos no participar de estas elecciones y no avalar este fraude que es cantado”, explicó uno de los manifestantes que vive hace 14 años en Argentina.

Además se realizó un “tuitazo” en redes sociales y los manifestantes se disponían a firmar un petitorio para que los jefes de Estado desconozcan el resultado de las elecciones, que activen mecanismos internacionales de ayuda humanitaria a los venezolanos y que pidan a la Corte Penal Internacional el inicio de la investigación formal de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.