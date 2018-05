La lista de Sampaoli con los 23 seleccionados que buscan el sueño de la copa en el Mundial Rusia 2018

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, anunció este mediodía la lista de 23 jugadores que buscarán hacer historia en el Mundial de Rusia 2018, con la confirmación de las sorpresas del defensor Cristian Ansaldi y el mediocampista Maximiliano Meza, a menos de un mes del debut ante Islandia por el Grupo D.

Ante una repleta sala de conferencias del predio "Julio Grondona" de Ezeiza, Sampaoli inició su contacto con los medios leyendo nombre y apellido de cada uno de los convocados para la cita mundialista, vistiendo una remera blanca de mangas cortas con el logo de AFA.

Más allá de esta lista, como el plazo para entregar la nómina ante FIFA vence el próximo 4 de junio, puede haber modificaciones ante cualquier eventualidad e incluso podrían ser convocados jugadores que no estuvieron dentro de los 35 iniciales.

Los 23 apellidos de Sampaoli son:

Arqueros: Sergio Romero (Manchester United de Inglaterra), Wilfredo Caballero (Chelsea de Inglaterra) y Franco Armani (River).

Defensores: Gabriel Mercado (Sevilla de España), Cristian Ansaldi (Torino de Italia), Nicolás Otamendi (Manchester City de Inglaterra), Federico Fazio (Roma de Italia), Marcos Rojo (Manchester United de Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Ajax de Holanda), Marcos Acuña (Sporting Lisboa de Portugal).

Mediocampistas: Javier Mascherano (Hebei Fortune de China), Eduardo Salvio (SL. Benfica), Lucas Biglia (Milan de Italia), Giovani Lo Celso (PSG de Francia), Éver Banega (Sevilla de España), Manuel Lanzini (West Ham de Inglaterra), Maximiliano Meza (Independiente), Ángel Di María (PSG de Francia) y Cristian Pavón (Boca Juniors).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona de España), Paulo Dybala (Juventus de Italia), Gonzalo Higuain (Juventus de Italia) y Sergio Agüero (Manchester City de Inglaterra).