Mundial Rusia: la música de Axel para alentar a la Selección Argentina

A menos de un mes del Mundial que se disputará en Rusia, comienzan a surgir canciones que se convertirán en himnos por todo un mes en busca de un sueño: Argentina campeón.

El fans club de Axel realizó un video con uno de sus temas más conocidos: "Soñemos juntos" donde se mezclan imágenes de distintos momentos de la Selección Argentina en el último tiempo. Allí se puede observar la dramática definición por penales ante Holanda que logró la clasificación a la final del Mundial en 2014.

Argentina debutará el próximo 16 de junio ante Islandia, comenzará un nuevo sueño en donde el objetivo será el mismo. Con Messi a la cabeza la Selección Argentina buscará volverse con la copa y así hacer felices a miles de argentinos.

No te pierdas la canción para empezar a palpitar Rusia 2018: