Carmen Barbieri se confiesa: "Con Santiago estuvimos muertos de hambre"

Canal 26 Presenta es un programa destinado a conocer que hay detrás del famoso. Conocer sus hábitos, qué piensan, saber sus secretos e ingresar a su intimidad. En esta oportunidad Mauro Calvagna entrevista a Carmen Barbieri quien se confiesa en los sitios que han marcado su vida y en donde transcurre su día a día. Así demuestra una vez más que los famosos no son tan distintos a nosotros.

"La Justicia me dio 440 horas de trabajo y vengo acá" y agrega que "la Justicia me mandó por obligación acá y me quedo por amor". Sobre su época en Movete dice: "Yo pedía ayuda y nadie respondía, cuando faltaba el cocinero cocinaba con mi mamá".



Al respecto de su familia, cuenta: "Mi papá era un hombre muy solidario y extraño mucho a mi madre". "Después de la muerte de mi madre todo cambió en mi vida, la tuve conmigo 4 meses luchando por vivir".



"Amo que me critiquen, disfruté mucho los éxitos y los fracasos que tuve. Pero nunca tuve un fracaso artístico", dice sobre su carrera.

Sobre su hijo y exmarido, Santiago Bal, expresa: "Me están haciendo fama de mala madre y sigo estando para mi exmarido, el armé un departamento especial. No sabíamos si iba a sobrevivir". Y con respecto a su joven novia: "Lo hace sentir joven y está bien".

"Me siento huérfana, me quedé sola de familia. Con Santiago estuvimos muertos de hambre, en momentos malos muy poca gente nos ayudó y cuando le pedimos ayuda a su familia no nos la dieron".

Con respecto a sus comienzos: "Mi primer trabajo fue con mi papá, a los 5 años trabajé como modelo. Mi mamá no quería que trabajara de chiquita."



Al finalizar afirmó que "no me llamaron aún para el Bailando" y que "no le debe nada a Tinelli, sólo agradecimientos".