Elecciones 2019: Cristina dijo que no será candidata

La ex mandataria, Cristina Kirchner, transmitió que "no será candidata, salvo que..." de cara a las elecciones de 2019.

Para la expresidente lo más importante es garantizar que su hijo Máximo renueve como diputado nacional. Posiblemente por un tema de construcción política o de protección judicial.

Podría ser ser candidata en caso de que "explote la economía" y si hay "un operativo clamor". Es decir, que desdelos sectores dentro del peronismo y sus satélites, impulsen su postulación.

Dos encuestadores dicen: "Es la única que capitaliza algo de la caída de Macri. Creció un poco su imagen positiva. Y con su silencio, en medio de la incertidumbre económica, hizo que el recuerdo de su gobierno no sea tan malo. La duda es qué pasará cuando vuelva a hablar...".

Una encuesta nacional de Synopsis dice que la imagen positiva de Cristina subió 7 puntos respecto a noviembre, el mes posterior a su derrota en la Provincia. De todos modos, la ponderación negativa sigue siendo muy superior: 58% contra 32,1%.



Opinaia hizo un sondeo electoral con cinco candidatos. Cristina queda segunda (con 26,3% de intención de voto), debajo de Macri (31,2%) y delante de Sergio Massa (11,6%), Juan Manuel Urtubey (7,2%) y Nicolás del Caño (5,6%).

En caso de que no sea ella, Agustín Rossi o el ex ministro de Economía Axel Kicillof se perfilan comos su favoritos. No se descarta tampoco a Felipe Solá.