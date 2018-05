Sanz sobre el PRO: "Se equivoca si se siente dueño de Cambiemos"

El referente radical Ernesto Sanz destacó el rol de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, por sus críticas en público al Gobierno y afirmó que Cambiemos "necesita eso" para no ser "disciplinados como el kirchnerismo", al tiempo que advirtió que "el PRO se equivoca si se siente dueño" de la coalición gobernante.

"El PRO se equivoca si se siente dueño de Cambiemos, que tiene un activo importante que es la representación de la sociedad. ¿Qué sociedad representa Cambiemos? Esa franja no la representa sólo el PRO, ni sólo la UCR, tampoco la Coalición Cívica, pero sí representamos a la sociedad en conjunto", sostuvo el exsenador nacional.

El dirigente oficialista profundizó en ese análisis y remarcó que "si alguien pretende desprenderse de esa idea de la representación conjunta, se va a equivocar. Si el PRO se desprende y va solo, se va a equivocar.

Por eso hay que tener una visión por arriba". En ese sentido, el mendocino destacó el papel que juegan los dirigentes radicales dentro del Gobierno: "Nosotros le aportamos política y también gestión a Cambiemos".

Y, en referencia al jefe de Gabinete, Marcos Peña, agregó: "Tiene una idea de coalición distinta a la que tenemos los radicales".

Sanz reconoció que tiene "muchas diferencias con Marcos Peña", por lo cual indicó que no puede ser "objetivo" al hablar del ministro coordinador.

Sin embargo, el expresidente de la UCR aseguró que Peña "es el mejor jefe de Gabinete que Mauricio Macri puede tener, hay una simbiosis ahí".

Finalmente, el cordillerano también subrayó el papel de Carrió y se refirió a las críticas que realizó recientemente sobre los aumentos de tarifas de servicios públicos: "Lilita es una habilísima política, siempre está muy centrada, sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. No me parece mal que critique a Macri en público. La coalición necesita eso, no podemos ser disciplinados como el kirchnerismo".