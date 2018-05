Persecución y violento choque de dos patrulleros de Prefectura: 6 heridos

En horas de la noche del domingo, cerca de las 22 hs., se produjo un espectacular accidente entre dos partulleros de la Prefectura que se encontraban en plena persecución de un vehículo conducido por delincuentes.

El choque se produjo en la intersección e las calles Agustín Magaldi y Santo Domingo, y debido al fuerte impacto de los vehículos sobre una de las viviendas, se produjo la rotura de un caño de gas. Con el paso de las horas el inconveniente fue solucionado, pero los delincuentes lograron escapar.

Seis efectivos de prefectura resultaron heridos y fueron inmediatamente derivados a un centro asistencial para su posterior observación.

(Fotos: Twitter)