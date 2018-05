Javier Milei: "Falló el gradualismo y nos quedamos sin financiamiento"

El economista Javier Milei habló en entrevista exclusiva por Canal 26 y se expresó sobre la crisis cambiaria y la política económica del Gobierno del presidente Mauricio Macri.

Milei fue claro al sostener que "falló la idea del gradualismo y nos quedamos sin financiamiento".

"Lo que viene será caída de la economía real y el salario", continuó Miley, y agregó: "Si no hay un cambio de rumbo, habrá una crisis de características colosales".

Your browser does not support the video element.

En el mismo sentido, aseguró: "Habrá más desocupación y más pobreza si siguen con el gradualismo".

Finalmente, en diálogo con Canal 26, sostuvo el economista: "La señal clara debería ser sacar a Marcos Peña. El Gobierno necesita cambios de nombre en el Gabinete".