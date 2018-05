Mundial de fútbol Rusia 2018: recomendaciones para los viajeros, los trámites

(La copa del mundo. Reuters)

Con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2018 (FIFA) que se realizará en la Federación de Rusia del 14 de junio al 15 de julio, la Cancillería argentina desea informar sobre los temas más destacados a tener en cuenta por los ciudadanos de nuestro país que viajen al gran evento deportivo.

En la primera parte de este informe escrito se enumeran las recomendaciones más importantes tanto en las etapas previas al viaje como ya en Rusia. En la segunda parte se amplía la información para cada punto.

ANTES DEL VIAJE:

·Si usted es argentino y viaja con su pasaporte argentino, no necesitará visa para ingresar a la Federación de Rusia para el mundial (A)

·Su pasaporte debe tener una validez de al menos noventa días al momento de ingresar a Rusia (B)

·NO ingrese a Rusia desde Belarús vía terrestre, y evite de esta manera tener problemas migratorios (ver más) (C)

·Contrate un seguro de viajero con cobertura médica (ver más) (D)

·Prevea disponer de solvencia económica para su estadía (ver más) (E)

·Verifique que no existan restricciones o prohibiciones que puedan afectar el ingreso de su equipaje a Rusia (ver más) (F)

·Obtenga su FAN ID (ver más) (G)

·Si planea conducir o alquilar un automóvil, recuerde llevar su licencia traducida al ruso ó un registro de conducir internacional (ver más) (H)

·Regístrese en el sitio www.cancillería.gov.ar/... para que las autoridades consulares argentinas puedan saber de su estadía en Rusia y prestar eventual asistencia, en caso de llegar a necesitarla

AL LLEGAR A RUSIA:

·Exija sin demora al Hotel (u otro alojamiento que utilice) en cada ciudad rusa su constancia de registración de residencia. Lleve esta constancia junto a su pasaporte y a la tarjeta migratoria que recibirá al ingresar al país. (ver más) (1)

·Si va a utilizar tren para desplazarse a ver un partido en otra ciudad, preste especial atención a las indicaciones de las autoridades rusas (ver más) (2)

·Para disfrutar sin inconvenientes su estadía, respete las normas y costumbres en materia de comportamiento en la vía pública y otros espacios públicos (ver más) (3)

·Conocer y respetar el Código de conducta FIFA en estadios le permitirá sentirse más seguro y aprovechar mejor los espectáculos (ver más) (4)

·En caso de sufrir una emergencia tome contacto inmediatamente con las autoridades consulares argentinas al (7) 903-725 1449. Datos sobre la Sección Consular de la Embajada Argentina en Moscú accesibles en (ver más) (5)

·Si es arrestado pida a la policía que le informen de inmediato al Consulado Argentino.

ANTES DEL VIAJE: MÁS INFORMACIÓN

(A) Siendo ciudadano argentino titular de pasaporte argentino, no se requiere visa para visitar Rusia en calidad de turista por un máximo de 90 días contados desde la fecha del ingreso.

Las autoridades migratorias rusas le darán al ingresar al país una tarjeta migratoria que usted deberá conservar hasta su egreso del territorio de ese país. Para su seguridad verifique que la tarjeta ha sido correctamente completada, prestando especial atención a la fecha de ingreso. Tenga presente que esta tarjeta le será requerida en los lugares de alojamiento y al momento de salir de Rusia, y eventualmente en alguna otra ocasión.

(B) El pasaporte argentino debe tener dos hojas en blanco y estar en buenas condiciones. Es importante viajar con un par de fotocopias del pasaporte guardadas por separado para una eventual necesidad en caso de emergencia.

El pasaporte le puede ser requerido en diversas situaciones, como por ejemplo, cambio de divisas, ingreso a estaciones de trenes, control de documentos por parte de la policía, entre otras.

(C) Dado que la Federación de Rusia no acepta el ingreso de extranjeros por vía terrestre desde la República de Belarús (en razón de que no hay controles migratorios entre ambos países), absténgase de utilizar esta vía de ingreso a Rusia. De no hacerlo, su estadía será considerada ilegal, inclusive cuando la visa no es requerida por ese país a los argentinos.

(D) Dado que la atención médica a los extranjeros en Rusia se realiza en centros médicos especiales para extranjeros que suelen tener costos altos, es esencial disponer de un seguro médico amplio, válido para toda la estadía y con alto valor de cobertura.

Si debe tomar medicamentos durante su estadía, asegúrese de llevar consigo la dosis necesaria junto a una copia u original de la receta, preferentemente traducida al ruso.

(E) Recuerde informar a su banco sobre el viaje para evitar un eventual bloqueo de tarjetas.

En Rusia no se utilizan monedas extranjeras como medio de pago. Es recomendable llevar consigo dólares o euros para cambiar, y verificar antes de hacerlo el valor exacto de cambio. Es importante tener presente que los costos de utilización de cajeros automáticos pueden ser altos y que éstos pueden sufrir desperfectos técnicos.

(F) Como es común en todos los países, existen regulaciones de acceso en materia de equipaje u objetos personales, por lo que le aconsejamos visitar el sitio de IATA que contiene la información relativa a Rusia en esta materia en: https://goo.gl/xpbEFX. Preste especial atención a las prohibiciones y restricciones.

(G) La FAN ID es un documento emitido por el Comité Organizador/FIFA a todos aquellos poseedores de entradas con el objeto de reforzar la seguridad en los estadios y prevenir la venta ilegal de entradas. Es una identificación personal e intransferible que se tramita una vez que se ha obtenido una entrada oficial, por lo que resulta en un documento imprescindible y obligatorio para ingresar a los estadios. SI NO POSEE SU FAN ID, NO LE DARAN ACCESO AL ESTADIO.

En caso de pérdida de la FAN ID, podrá obtener un duplicado contactando al Centro de Distribución y presentando su pasaporte.

La FAN ID le permitirá utilizar gratuitamente el transporte público urbano (buses, trolebuses, tranvías y subterráneos, según sea el caso) para acceder a los estadios y regresar del mismo modo.

Para acceder al transporte ferroviario gratuito entre ciudades, especialmente habilitado en ocasión de los partidos, necesitará presentar su FAN ID, su entrada, su pasaporte y su ticket de transporte preferentemente pre-impreso.

Para poder obtener su ticket, debe previamente registrarse en www.tickets.transport2018.com, cargando su número de FAN ID, sus datos personales (apellido/s, nombres, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, tipo, serie y numero de documento, dirección de email, teléfono celular). Una vez cargado el número de entrada al partido, la fecha y hora del encuentro, y la ciudad, el sistema propondrá una ruta, tren y asiento. Después de elegir la ruta y número de asiento, recibirá a la casilla de email y al teléfono celular informados por usted la confirmación de la reserva del boleto. Si ha perdido su boleto, podrá solicitar uno nuevo presentando una solicitud por escrito y el documento que utilizó para sacarlo.

(H) Los turistas argentinos pueden conducir con el permiso argentino traducido oficialmente al ruso o utilizando un permiso de conducir internacional. En ambos casos se debe tratar de documentos vigentes para toda la estadía.

Los vehículos alquilados en forma privada para el transporte de 7 o más pasajeros deberán estar registrados especialmente ante el Ministerio de Transporte de Rusia.



AL LLEGAR A RUSIA: MÁS INFORMACIÓN



(1) Rusia exige a los extranjeros la registración de su estadía ante el Ministerio del Interior de dicho país, que para el caso de los asistentes al Mundial deberá ser realizada en el término de las 24 horas del arribo a la ciudad donde se alojarán. La registración es obligatoria toda vez que cambie de alojamiento (dentro de una misma ciudad o en ciudades diferentes). Es necesario para ello la presentación del pasaporte y de la tarjeta migratoria que se le entrega al ingresar a Rusia.

No obstante los hoteles y otros albergues realizan este trámite automáticamente al recibir al huésped, éste debe solicitar su registración y que se le entregue la constancia. Si la estadía se realiza en un departamento en alquiler o casa particular, el turista debe exigir al propietario/anfitrión que lo registre y le entregue la constancia. Si va a alquilar un departamento, ponga como condición antes de contratar el servicio que el propietario se comprometa a registrarlo a su arribo y a entregarle la constancia.

DE NO ESTAR REGISTRADO, PUEDE ENFRENTAR SERIOS INCONVENIENTES, tales como ser rechazado por otro alojamiento, en caso de cambiar de lugar, tener que dar sus huellas digitales ante un control policial, o tener que pagar multas (dentro o al salir del país).



(2) Es altamente recomendable presentarse en la estación al menos 30 minutos antes de la partida.

Todos los pasajeros y sus pertenencias serán controlados de un modo similar al que se hace en aeropuertos. Personas con restricciones médicas para pasar controles recibirán un tratamiento diferencial, pero deberán probar con documentos médicos su condición. También habrá tratamiento diferencial a personas con movilidad reducida acudiendo a los puntos especialmente establecidos (RZD).



Existen prohibiciones para ingresar objetos a las instalaciones ferroviarias, tales como armas de fuego y municiones, inclusive artículos con formas similares a éstos, elementos que pueden ser utilizados como armas (cuchillos, puntas de metal), explosivos, artículos de pirotecnia, materiales químicos, biológicos y radioactivos.



En las estaciones habrá voluntarios multilingües, que tratarán de colaborar con quienes necesiten ayuda y no hablen ruso. Es importante saber que la mayoría de los empleados de los ferrocarriles no habla inglés.



Está prohibido consumir alcohol (salvo en los coches restaurantes) y encontrarse en estado de ebriedad en estaciones y trenes.



Existen servicios gratuitos de Wi-Fi en las estaciones y también puntos para carga eléctrica de pequeños aparatos electrónicos (celulares, etc.). Los baños son gratuitos para los poseedores de boletos de tren válidos dentro de las dos horas del arribo. Existen servicios pagos, tales como salas de descanso especiales, cabinas para guardar equipaje, entre otros.

(3) El uso de banderas y emblemas está permitido en los estadios bajo las normas FIFA en cuanto a tamaño y estilo, pero fuera de ellos sólo si no contienen connotaciones extremistas, políticas o sociales, y siempre que no contradigan al orden público.

En espacios públicos NO se podrá portar banderas con ningún tipo de inscripción.

Las concentraciones de personas en la vía pública deben estar autorizadas previamente por el municipio y por la policía. Reuniones de personas fuera de los FAN FEST (espacios especiales para los aficionados. Ver http://es.fifa.com/worldcup/organisation/fan-fest/index.html ) serán dispersadas y toda resistencia a esto podrá implicar arresto temporal por la policía y pago de multas. Si la resistencia incluyera violencia física, puede incurrirse en delito penal.

La policía puede realizar el control de los transeúntes, por lo cual siempre será necesario portar la FAN ID, el pasaporte y la tarjeta migratoria.

La posesión, venta y consumo de drogas alucinógenas están absolutamente prohibidos, con penalidades muy severas. NO se permiten, inclusive, para el uso medicinal. La prisión preventiva para estos casos suele durar todo el proceso judicial, que puede extenderse más de un año.



El consumo de alcohol está prohibido en espacios públicos, tales como plazas, calles, patios internos de los edificios, estaciones y transporte público, etc. Esta falta implica la toma de huellas dactilares y el pago de una multa, en caso de ser detectada.

El exceso de velocidad está prohibido, así como la conducción bajo influencia del alcohol.

Es importante respetar las reglas básicas de civilidad, no arrojando basura, ensuciando o pintando graffitis, por ejemplo.

Las agresiones a la dignidad sexual son castigadas con el arresto.

Las expresiones públicas relativas a la diversidad sexual y de género son sancionadas.

Es importante tener presente que las expresiones de afecto en público en parejas del mismo sexo no son en general aceptadas socialmente.

(4) El Código de conducta de FIFA está disponible en https://resources.fifa.com/mm/document/tournament/ticketing/02/90/39/62/fwc2018_scc_spanish-c%C3%B3digodeconductadelestadio_spanish.pdf

Las restricciones y prohibiciones respecto a los objetos a ingresar a los estadios se pueden consultar en http://welcome2018.com/es/fan_guide/attending-matches/prohibited-items/

Las infracciones a estas reglas podrán ser muy severas llegando hasta la expulsión del territorio ruso.

(5) Dirección: 4-y Dobryninskiy Pereulok, 8, Moscú , Estaciones de Subterráneo más próximas: Oktyabrskaya (intersección de las líneas naranja y marrón) y Dobryninskaya (inrtersección de las líneas gris y marrón). Teléfono: +7 495 502 1020 | CELULAR DE GUARDIA: +7 903 725 1449