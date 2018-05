"Verano del '18": así es el nuevo sketch humorístico del programa de Jorge Lanata

La coyuntura de la política nacional y sus protagonistas se convirtieron en el centro de atención mediante un sketch de humor en el programa de Jorge Lanata "Periodismo para todos".

Se trata de una parodia titulada "Verano del '18", que hizo su debut en la TV este domingo.

"En un mismo barrio conviven dos colegios muy distintos pero con algo en común: cobijan en sus aulas a los líderes del mañana que serán los encargados de hacer pelota al país"; así se presentó la tira humorística en la que se parodia a los principales políticos del país.

No faltó casi nadie: Mauricio Macri, Cristina Kirchner, María Eugenia Vidal, Daniel Scioli, Máximo Kichner, Patricia Bullrich, Roberto Baradel, Jaime Durán Barba, Patricia Bullrich y Hebe de Bonafini fueron los personajes centrales presentes en esta primera emisión de la parodia.

El sketch muestra la historia de dos colegios: el Ñuman Es Cool -parodiando el nombre de la institución a la que fue Macri, el colegio Cardenal Newman- y Hombre Nuevo, al que asisten los personajes kirchneristas.

Los humoristas elegidos para trabajar en "Verano del '18" -muchos de ellos ya lo hicieron en el sketch del año pasado- fueron Gladys Florimonte, Laura Bruni, Emiliano Senas, Gabriel Almirón, Martín Bilyk, Mareke, Christian Alonso y Javier Vázquez. Además, Noelia Marzol interpretó a una profesora de educación física.