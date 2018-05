Escándalo narco con el intendente de Paraná: los audios que involucran a Sergio Varisco

A inicios de mayo, la justicia federal allanó la casa de Sergio Varisco, el intendente de la ciudad de Paraná, y de las filas de Cambiemos, a quien se lo vincula con un jefe narco detenido.

La ciudad se vio sacudida por el escándalo.

Las acusaciones contra Varsico quedaron casi demostradas luego de la difusión de audios comprometedores, que lo relacionan con una banda delictiva dedicada al narcotráfico.

Pese a que la justicia federal no dio información oficial, trascendió que el objetivo de los operativos en la casa del intendente fue el de recabar documentación para aportar al expediente que investiga presuntos nexos entre el mandatario comunal, una funcionaria municipal y un concejal con el presunto jefe narco Daniel "Tavi" Celis.

En la causa que se le sigue al intendente de Paraná hay más de 1400 horas de escuchas entre funcionarios municipales y supuestos integrantes de la banda narco, quienes probablemente habrían usado camiones de la comuna de Paraná para llevar droga que llegaba desde el norte de la Argentina.

La Justicia trata de establecer de qué manera "Tavi" Celis tenía control de una oficina municipal y qué grado de complicidad tenía con el intendente.

Hace poco se filtró una escucha con la voz de Celis, donde recrimina a un funcionario municipal no haber cumplido "los compromisos" asumidos por el intendente Varisco, durante su campaña política.

"Yo te dije diez mil veces a vos: no voy a trabajar con Varisco porque me va a cagar, y vos qué me dijiste, qué me dijiste? decímelo en la cara... vos me dijiste: no, no te va a cagar, no te va a cagar. Y me está cagando; él mismo me manda a pegar. ¿Te pensás que soy estúpido?" se escucha decir al supuesto jefe narco en uno de los audios.

En otra de las escuchas, con la presunta voz de Marcelo Alvarez, secretario de Ambiente municipal de Paraná, se lo escucha decirle a su interlocutor, ante la posibilidad de quedar en evidencia de complicidad con la banda narco: "Esto viene muy complicado".

Y agregaba: "Viene complicado por el periodismo y viene complicado por la gente".

"Hay que ver lo que quiere hacer este pelot... (por Varisco)", se escucha en el audio con la presunta voz de del secretario ambiental de Paraná. Y seguía: "Que ponga la jeta, si quiere hablar que hable, pero que deje de mandar pescado".

En otro fragmento del audio de las escuchas judiciales, se escucha decir: "La gorda (por una integrante de la banda narco) fue con la camioneta oficial", haciendo referencia a un vehículo de la intendencia que habría sido utilizado en un operativo de traslado de drogas.

Celis y otras veinte personas se encuentran detenidas desde 2017 por encargarse -de una u otra forma- de la organización de las maniobras delictivas. La Justicia de la provincia de Entre Ríos solicitó el traslado de "Tavi" Celis a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal, fuera de la provincia, porque se pudo constatar que aún seguía manejando a la banda.