Jorge Sampaoli, entrenador de la Selección Argentina, dio a conocer los nombres de los 23 elegidos para representar a la Argentina para el Mundial de Rusia. En Canal 26 junto al análisis de Fabio Vallejo, repasaron los nombres de cada uno y lo que puede aportar al equipo.

Argentina debutará el 16 de junio a las 10 de la mañana ante Islandia, la Selección integra el Grupo D junto a Nigeria, Croacia y la selección europea.