Intendente de Paraná declara por la acusación de vínculos con el narcotráfico

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, deberá prestar declaración este martes en una causa en la que fue imputado por posibles vínculos con el narcotráfico.

Varisco fue citado a indagatoria por el juez federal Leandro Ríos, quien sigue una causa en la que busca determinar supuestas relaciones entre funcionarios del municipio y una organización delictiva encabezada por Daniel "Tavi" Celis y su hermano Miguel "Cholo" Celis.



"Responderé todas las preguntas que me hagan. El Poder Judicial es independiente. Si hay casos de empleados municipales y existen allanamientos, si se me quiere investigar, las puertas del municipio y de mi casa están abiertas. Nos someteremos a la Justicia. Me parece bien que se investigue", afirmó el intendente en declaraciones reproducidas por El Once Digital.



El juez investiga un posible aporte de fondos del narcotráfico a la campaña del intendente de Cambiemos: por esta causa, incluso se había allanado el despacho de Varisco y el último jueves lo imputaron formalmente por su presunta vinculación en actividades de narcotráfico.



Ríos también imputó al concejal Pablo Hernández (UCR) y a la subsecretaria de Seguridad del municipio, Griselda Bordeira, entre otras nueve personas que también deberán presentarse a declarar el próximo martes.



El juez sospecha que Luciana Ernestina Lemos lidera de una organización dedicada a la venta de cocaína en la ciudad: se trata de la pareja de Daniel "Tavi" Celis, principal implicado en la causa.

Según publicó el diario Uno de Paraná, el juez halló una lista manuscrita en poder de Lemos, con los nombres de los implicados y cifras a su lado.



Dichas anotaciones están en un cuaderno en las que había registro de puño y letra –posiblemente de Lemos– de las presuntas transacciones de la banda narco.



De acuerdo a la versión periodística, en el mismo se pudo leer: "1) Bordeira X= 2x160=320- 200=120-60=60 devuelve 775". "2) Varisco: N=2x160=320-250=70". "3) Hernández D=1x165 Pagado". "4) Gainza CH=1x150 Pagado".



Los defensores se constituyeron en la causa el viernes pasado, y mañana podrán tener un acceso a fondo del expediente, aunque les tomará varios días escuchar los numerosos CD que contienen las grabaciones de una serie de interceptaciones telefónicas, según se prevé.



La causa está caratulada como "comercio de estupefacientes", en tanto que muy pocos de los imputados anteriormente por el juez Ríos por ese mismo delito en otras causas terminaron sobreseídos en el proceso o absueltos en un juicio en el Tribunal Oral Federal de Paraná.



Los imputados son Varisco, Pablo Hernández y Griselda Bordeira, así como Celis, Lemos, Ernesto González, Alan Viola, Eduardo Celis, Nahuel Celis, Wilber Figueroa Lagos, Juan Manuel Gómez y Jonathan Jesús Heintz.