Las escuchas del delito: así se preparan para los robos

Las escuchas son una modalidad que se alertan desde hace tiempo y que se está dando cada vez más en la Argentina, sobretodo en el conurbano bonaerense. En un informe de Canal 26, se mostraron los audios en donde los delincuentes logran engañar a sus víctimas para robarle.



Los delincuentes logran sacar información de sus víctimas y por eso es recomendable no dar ningún tipo de datos ya que estos llamados por lo general suelen darse por la madrugada y sorprender. La mayoría de los que atienden estos llamados son personas mayores a quienes les sacan datos de mentira a verdad que luego son usados en su contra.

Hay bandas que logran obtener mails y listados de celulares para comunicarse e intentan hacer creer, por ejemplo, que un familiar se encuentra secuestrado y piden rescate.

Debido a la cantidad de casos que han surgido en el último tiempo, en especial en provincia de Buenos Aires, recomiendan no atender a números conocidos y tener cuidado con aquellas conversaciones que se tienen durante la noche porque se puede dar información valiosa sin darse cuenta.