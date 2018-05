Tensión en la línea H: el paro terminó en incidentes con detenidos

Un operativo de la Policía de la Ciudad se realiza desde pasadas las 7 en vías de la estación Las Heras de la línea H de subterráneos, con el propósito de desalojar a los trabajadores que cumplen con un paro hasta las 12, al igual que en la línea E y el Premetro, en rechazo al acuerdo paritario firmado por la Unión de Transporte Automotor (UTA).

Your browser does not support the video element.

El comisario a cargo del operativo explicó que tenía "orden de hacer funcionar el servicio", en tanto los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) mantuvieron la postura de negarse a bajar de los coches, tras los cual la Policía se retiró.

"El convenio colectivo de trabajo dice que sólo los conductores pueden manejar el coche", explicó Néstor Segovia, delegado de los 'metrodelegados', en declaraciones a la prensa en el acceso a la estación Las Heras, que fue cerrada por la policía. Según explicó, al momento del operativo "no había ningún supervisor ni personal jerárquico para manejar los coches".

Los metrodelegados denunciaron la falta de respuesta de Metrovías y el Gobierno porteño a sus reclamos, ya que rechazan la paritaria firmada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las más de 100 suspensiones determinadas por la empresa.