Pichetto: "Es necesario que el Gobierno vuelva a pensar"

Comisiones del Senado buscan dictamen del proyecto impulsado por la oposición para suspender aumentos de tarifas de servicios públicos y retrotraer los valores a noviembre de 2017, que ya tiene media sanción de Diputados. Previo al inicio del plenario, el senador Miguel Pichetto habló con la prensa y se refirió al tema.

Sobre si habrá dictamen, el senador dijo: "Ya lo anunciamos, efectivamente si lo haremos sobre la base de una iniciativa de Cámara de Diputados que plantea un reclamo generalizado de la gente de bajar las tarifas que han tenido un incremente irracionable".

Al respecto de la medida del Gobierno, Pichetto volvió a ser crítico: "Creo que el Gobierno ha perdido el concepto de la gradualidad y la Cámara de Diputados ha hecho un esfuerzo, enviando un mensaje al Ejecutivo que ahora vamos a rectificar. Me parece que es necesario que el Gobierno vuelva a pensar. Lo razonable es tomar el tema del Congreso como un mensaje efectivo de la población y que después del análisis pueda reflexionar y comprender que hay gente que no puede pagarla".

Al respecto de los gobernadores: "Presentaron una alternativa ligada al IVA que es un incremento en toda factura" y agrega que la "Cámara de Diputados planteó una reestructuración de la tarifa con respecto al año pasado y una reducción en función de la actualización de la inflación".

"Repito, el concepto de gradualidad se ha perdido a partir de incrementos y son porcentajes muy altos que la gente no puede sobrellevar", concluyó.

Sobre el Gobierno y su crítica a la oposición: "No condicen con la necesidad para instaurar un diálogo, un acuerdo y analizar en octubre el presupuesto Nacional, de abordar obligaciones que surgirán a partir del acuerdo con el FMI. Son incompatibles" y expresa que "el Gobierno no puede decir que no ha tenido un acompañamiento político, ante la menor frustración siempre está la descalificación".