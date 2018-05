Wanda Nara polémica por ausencia de Icardi en el Mundial: "Sampaoli no lo pudo meter"

Wanda Nara, esposa y representante del delantero Mauro Icardi, explicó la razón de la ausencia del goleador de la Serie A de Italia en la lista de la Selección argentina para el Mundial de Rusia 2018 al asegurar que el entrenador Jorge Sampaoli "no pudo" incluirlo.

"Yo estoy segura que Mauro es el futuro 9 de la Selección argentina. Esta vez, Jorge no lo pudo meter", afirmó escuetamente Nara, sin querer ahondar en detalles pero dando a entender que aquel triángulo amoroso entre ellos y Maximiliano López, caló hondo en el grupo histórico de la Selección, que decidió apartar por esa actitud a Icardi.



"Nosotros sabíamos que era difícil que estuviera en la lista, de hecho teníamos que planear las vacaciones y no lo hicimos hasta ayer porque teníamos la ilusión", explicó Nara, en declaraciones al programa "Perros de la Calle", que se emite por Radio Metro.



Es cierto igualmente que el delantero del Inter tuvo su oportunidad en este ciclo de Jorge Sampaoli: viajó lesionado a la primera gira por Oceanía y Asia en 2017 pese a no poder jugar, y luego en agosto del mismo año fue parte de la nómina que disputó los partidos de Eliminatorias ante Uruguay y Venezuela, en los que debutó como titular por primera vez en su carrera.



Su último paso con el equipo nacional ocurrió en octubre, cuando se disputó el recordado partido en Quito ante Ecuador, en el que ingresó en el segundo tiempo y no pudo contribuir en la red para Argentina, que igualmente se aseguró su boleto a Rusia 2018.



"A Mauro le faltó tiempo, nada más, no podemos pretender que de un día para otro juegue bien en la Selección, y en uno o dos partidos se conozca con los compañeros. Mi opinión es que hay jugadores que no me dan seguridad, ahora estamos en el Mundial, y hay que apoyar", remarcó.



Según Wanda Nara, Icardi se reunió "dos o tres veces" con Sampaoli en sus posteriores giras por Europa, para interiorizarse sobre su situación.

"Jorge, si no podés hacer nada por mí, no te preocupes que cuando me necesites yo voy a estar", le habría dicho Icardi a Sampaoli, siempre según el relato de su esposa y representante.



"Yo sé lo que yo hablé con Sampaoli, como hablo con un montón de directivos de fútbol y como te digo que no hablé con el entrenador del Inter, por ejemplo. Con Jorge sí hablé porque estaba en una negociación y se decían muchas cosas difíciles para la imagen de Mauro. La verdad que lo respeto y creo mucho en el trabajo de Sampaoli, Jorge fue muy sincero conmigo y yo lo fui con él. Lo que hablamos entre nosotros queda ahí", se limitó a decir.



"Prefiero reservarme esas cosas, a mí me da tranquilidad de saber que Mauro es el futuro 9 de la Selección y de Sampaoli, quizás no sea ahora su momento pero lo espera con tranquilidad", agregó.



Wanda Nara aseguró que la ausencia de Icardi, goleador de la Serie A con 29 tantos y capitán de un Inter que logró el boleto a Liga de Campeones en la última fecha, "no tiene explicación" y la consideró "una injusticia".



"Me molesta cuando subestiman a Mauro y dicen que no va por la mujer... Me parece una locura cuando lo están buscando los tres mejores equipos del mundo. Estamos viendo qué hace con el Inter, hay una situación de renovación o salida para Mauro, mi prioridad es quedarme en Milano a resolver estas cosas y después tener vacaciones. Mauro necesita descansar. Hay algunos clubes importantes que están dispuestos a pagar la cláusula de Mauro, que es altísima", concluyó.