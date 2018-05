Detuvieron a metrodelegados y anunciaron paro total en todas las líneas de subte

Varios metrodelegados fueron detenidos esta mañana en el marco de las protestas que realizan en las líneas E y H y el Premetro para reclamar la reapertura de paritarias, ante lo cual se determinó ampliar la medida de fuerza hasta el final del día en todas las líneas y premetro.





"(El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta me manda en cana porque estoy defendiendo a los trabajadores. Me golpearon a mí y a mis compañeros. Les pido a mis compañeros del subte que no paren por Segovia, sino por las paritarias. Larreta te comiste la poronga de (el presidente Mauricio) Macri", sostuvo el secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, al ser detenido.

"Vamos a hacer la apertura de molinetes y una conferencia de prensa para anunciar las medidas a seguir", indicó un dirigente sindical en diálogo con la prensa. Y agregó: "Paramos en todas las líneas".