 Jey Mammon furioso con Pampita

Pampita, quien al parecer, no le dio a Jey la intervención que el actor esperaba, pronunció mal el nombre del comediante justo antes de finalizar el ciclo , provocando, de esa manera, la furia de Mammon.

Furioso, Mammon se quejó frente a todos: "La que faltaba. No lo voy a tuitear, lo voy a decir al aire: al pedo vine acá. Más al pedo que Jey en el programa de Pampita…".

Y agregó: "Estuvo buenísimo el programa, pero me gusta más verlo desde casa. Todo una joda: viene el Ruso (un productor) y me dice 'me encantaría que vengas todos los días'. Falta que salga el dinosaurio Bernardo y es una cámara oculta de VideoMatch. No te puedo creer".

Desconcertada, la conductora le preguntó si iba a volver y Mammon tajante sentenció: "No, chicos. Estoy hablando en serio, me cago de risa pero para qué me hacen venir".

"Me encanta el programa de Pampita, lo miro todos los días desde mi casa pero por momentos no lo entiendo y hoy entendí por qué no lo entiendo: no se sabe para dónde va nunca. Gracias por todo", cerró.

la pelea continuó fuera del aire. Según contó Ángel de Brito, "todo terminó a los gritos cuando las cámaras se apagaron".

"¡Maleducado!¡Maleducado! ¡Sos un maleducado! Yo soy la conductora, yo no soy la producción", dijo la modelo fuera del aire.

Tras los dichos, y un supuesto cruce en los pasillos, Mammón no volverá a Pampita Online.