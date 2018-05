Detuvieron a seis ex laderos de Balcedo, acusados de borrar pruebas y encubrirlo

Seis empleados del sindicato Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) de La Plata fueron detenidos en las últimas horas acusados de destrucción de pruebas y encubrimiento en la investigación por la que está detenido el líder del gremio Marcelo Balcedo.





Fuentes judiciales informaron que las detenciones fueron ordenadas por el Juzgado Federal 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, y los detenidos serán indagados en las próximas horas en la capital bonaerense.





Kreplak había procesado el pasado 27 de abril con prisión preventiva a Sergio Omar Martínez, el dueño de la agencia de autos de lujo "El Chaqueñito", por asociación ilícita destinada al lavado de dinero.





Martínez es considerado "testaferro" del ex titular del SOEME, Marcelo Balcedo, quien está detenido en Uruguay y es investigado allí también por presuntas maniobras de lavado de dinero y otros delitos.





La denuncia la hicieron los fiscales Hernan Schapiro y la PROCELAC denunciaron a empleados del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) por destrucción de pruebas y encubrimiento a partir de escuchas telefónicas en la causa.





Las supuestas maniobras de encubrimiento y destrucción de prueba se evidenciaron a partir de escuchas telefónicas a equipos a nombre de Balcedo, pero que utilizaba personal del sindicato, y que quedaron registradas en la causa.





Los teléfonos estaban intervenidos desde antes de la detención de Balcedo, ocurrida el 4 de enero pasado en Playa Verde, y se grabaron conversaciones entre personal del SOEME que se organizaba para borrar pruebas ante la amenaza de un posible allanamiento.





Las intervenciones comenzaron a mediados de diciembre y siguieron después de la detención: en ellas aparece Andrea Carabajal, una empleada del SOEME, quien se comunica con un hombre identificado como "Diego" (sería Diego Cataldi) y le avisa que estaban sacando dinero en efectivo.





"Escuchame... tarea para el martes, porque es sumamente urgente, hoy ya no se puede. Me dijo el contador que te avise... apenas llegás... Yo ahora voy a ir a comprar los pendrives… Apenas llegas sacás todo lo que tenés en la máquina de San Juan y Mendoza... Lo que tenías en mails de cheques, ante la duda borrás todo, porque tenemos sí o sí allanamientos la semana que viene (...) Todo lo que tenemos de lo que sea, todo va afuera... No queda nada en SOEME", le dijo Carabajal por teléfono a otra empleada.





"Che escuchame Dieguito, te hago una pregunta... Mirá que el contador me dijo que borres todo, todo, todo. O sea que si me decís que mandaste algo alguna vez, me lo vas a tener que mandar todo de vuelta", surge de los dichos de Carabajal en otra escucha.