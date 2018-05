Paro total de subtes: así detuvieron a Néstor Segovia

Este martes, en el marco de un paro en las líneas H y E, el gremialista Néstor Segovia fue detenido por la Policía Metropolitana acusado de obstruir el servicio.

En un video que trascendió, puede observarse como Segovia baja a las vías con intención de impedir que los trabajadores que no adherían a la medida movieran las formaciones.

Tras su detención, en las inmediaciones de la Comisaría 30 de Barracas, se registraron incidentes entre manifestantes de ATE Capital y efectivos de la Policía de la Ciudad, que arrojaron gases y les impidieron el paso.



Los policías, con palos y escudos, se formaron frente al edificio e hicieron retroceder a los manifestantes, que intentaron ingresar.