Paro en el subte: Gobierno porteño advirtió que podrían haber despidos si siguen los cortes

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, rechazó este martes los "cortes ilegales" de las líneas de subte que motorizaron los metrodelegados y dijo que espera que "reflexionen", al tiempo que no descartó eventuales "despidos" en caso de que continúen las medidas de fuerza.

"Se van a aplicar todas las sanciones que correspondan. Ya hubo descuentos y suspensiones, en el caso que corresponda, se puede llegar a los despidos", resaltó Miguel.



En conferencia de prensa en la sede del Gobierno de la Ciudad en Parque Patricios, el funcionario porteño sostuvo: "Nuestra prioridad son los vecinos, esperamos que los metrodelegados reflexionen y terminen con estos cortes ilegales. No vamos a permitir que tomen de rehenes a los vecinos".

"Vienen haciendo cortes ilegales en diferentes líneas de subte y estos cortes no son contra el Gobierno, son contra la gente. Reclaman negociar paritarias, cosa que no pueden hacer, porque hay un gremio al que le corresponde negociar, que es a UTA", destacó Miguel.