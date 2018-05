Sergio Romero fuera de la Copa del Mundo: "Es probable que la lesión sea grave"

Según confirmó la cuenta oficial de Twitter de la Selección argentina, Sergio Romero sufrió este martes un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha que lo dejará fuera del mundial de Rusia.



En diálogo con Martín Liberman en Canal 26, Alejandro Drueto - médico especialista en rodilla - aseguró que "es probable que la lesión sea grave" y afirmó que si bien el parte no es claro aún, el bloqueo articular es un signo de visualización y puede deberse a diversos diagnósticos.

Your browser does not support the video element.



"Chiquito" Romero había sido confirmado el lunes por Jorge Sampaoli como uno de los tres arqueros mundialistas, junto a Franco Armani (River) y Wilfredo Caballero (Manchester City).



El arquero que había quedado fuera de la lista de 23 jugadores fue Nahuel Guzmán (Tigres de México), quien ahora podría recuperar su lugar entre los convocados.