Tras polémica caricatura contra Sampaoli y lesión de Romero, habló el padre de Guzmán

Jorge Guzmán se había convertido en impensado protagonista de la previa al Mundial Rusia 2018 con una crítica a Jorge Sampaoli, DT de la Selección, por no incluir a su hijo en la lista de convocados.

La queja del padre de Nahuel Guzmán incluyó una caricatura del técnico que se hizo viral en las redes y generó polémica.

Pero ahora todo cambió y con la lesión de Sergio Romero, que lo deja fuera del Mundial, el padre de Guzmán volvió a apelar a las redes sociales para cruzar a los que criticaron su publicación anterior.

Esa carta que compartió en su cuenta de Facebook fue poco tiempo después de que Jorge Sampaoli confirmara a los tres arqueros para el Mundial, y antes de que se lamentara la ausencia por lesión de Sergio Romero.

Los usuarios se refirieron con duras críticas hacia el padre de Nahuel, otros lo respaldaron por haber defendido a su hijo.

Con el nuevo llamado del arquero de los Tigres, su padre trató de aclarar la situación y dijo en una entrevista radial: "No se me cruzó por la cabeza que perjudicaba a mi hijo por la caricatura de Sampaoli. La imagen que realicé no tuvo resentimiento. Lean lo que escribí, habla de un sueño".

El padre de Guzmán comentó que el trabajo forma parte de un taller literario y que “una caricatura es una exageración de un rasgo”. También que es un “gesto artístico, no una careta”, y agregó: “Me gusta jugar con la subjetividad de la gente, que den la lectura que se le canta”.​

Por otra parte, reveló que su hijoestaba al tanto del posteo: "Lo hablé antes con mi hijo. Le consulté y me dijo: '¿vos lo estás haciendo con bronca?' Y le dije: 'cuando leas el texto te vas a dar cuenta que no es por eso'".