Caos vehicular en el centro porteño: cortes y demoras por protestas

Durante la mañana de este miércoles se producen cortes y caos vehicular en la zona del Obelisco porteño, sobre la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes como consecuencia de marchas y protestas.

En la zona se convocan metrodelegados del subte, docentes y diferentes agrupaciones de izquierda. Entre los reclamos están la situación económica y los pedidos de paritarias de los trabajadores del subte.

Se espera una gran concentración de gente. Desde primera hora se generaron complicaciones para circular por la zona.