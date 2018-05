Papelón de Luis Miguel en Estados Unidos: cantó borracho durante un recital

La gira de Luis Miguel por los Estados Unidos está envuelta en la polémica y el escándalo. Y no es para menos, el astro mexicano subió al escenario en un inocultable estado de ebriedad durante una reciente presentación.

Las imágenes captadas en videos con la presentación de “El Sol” en el Anselmo Valencia Amphitheater de Tucson, Arizona, son más que elocuentes.

Al cantar su clásico “La chica del bikini azul”, Luis Miguel, de 48 años de edad, desafina y tambalea. No pocos sostienen que el cantante estaba bajo los efectos del alcohol, mientras que otros señalan que se debe a la enfermedad de Tinnitus que supuestamente padece. Según Diario Basta! este padecimiento le provocaría mala audición y mareos.

La publicación aseguró que la “desastrosa” presentación de Luis Miguel causó enojo entre los asistentes y reclamos.

El cantante mexicano está en boca de todos, especialmente por la bioserie que se transmite a través de NETFLIX, que abrió diferentes frentes por su pasado con personajes como su padre Luisito Rey y la madre de su hija Michelle Salas, Stephanie Salas.