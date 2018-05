VIDEO impactante: intento de femicidio y posterior suicidio conmociona a Junín

La ciudad de Junín está conmocionada por un hecho de violencia que quedó captado en las imágenes de video de una cámara de seguridad.

Se trató de terrible intento de femicidio y posterior suicidio que sacudió a toda la comunidad local. En las imágenes se ve a Fabián Taghón disparando contra su pareja, Luciana Dinardi.

La brutal agresión de esta persona que sería un ex policía con carpeta psiquiátrica oriundo de O´Brien, quedó registrada con todo lujo de detalles.

La mujer, identificada como Luciana Dinardi, de 29 años, es una enfermera también oriunda de la localidad de O´Brien (Bragado), que trabajaba a metros de donde ocurrió el salvaje ataque, en la Clínica Centro. Recibió dos impactos de arma de fuego -uno en el cuello- y fue trasladada a la clínica, donde pese a la gravedad del cuadro, estaría "fuera de peligro", informaron fuentes médicas a Democracia.

El hombre se suicidó.