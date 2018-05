Marchas federal educativa en Plaza de Mayo tuvo duras críticas al Gobierno

(Marchas federal educativa en Plaza de Mayo. NA)

Gremios docentes de todo el país confluyeron hoy en Plaza de Mayo en el marco de la Marcha Federal Educativa, para expresar su rechazo al techo de las paritarias y al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En ese marco, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, llamó a la "unidad de la clase trabajadora para el paro general en contra del FMI" y las políticas económicas de la administración del presidente Mauricio Macri.



Sobre el escenario montado frente al Cabildo, con la Plaza de Mayo vallada, Baradel habló en representación de la zona centro del país y le envió un mensaje a la gobernadora María Eugenia Vidal: "Escuche a los miles de docentes que le estamos diciendo ´ocúpese de las educación pública´".

"No estamos contentos de estar en conflicto permanente, pero tenemos la gratificación de no haber cedido ni una sola coma a la imposición del 15 por ciento. No, con los docentes no! ¿Quiere resolver el conflicto? Ofrezca una paritaria con salarios dignos", subrayó el titular de Suteba.



Por su parte, el secretario general de UTE, Eduardo López, al abrir al acto expresó el respaldo de los docentes a los metrodelegados, en presencia del secretario general de la AGTSyP, Roberto Pianelli, tras la detención de 16 trabajadores durante una protesta este martes en la línea H.



"Ustedes les enseñan matemática y lengua a nuestros hijos, pero también les enseñan a ser dignos, a pelear, a no bajar los brazos, a no dejar pasivamente que nos bajen los salarios", afirmó Pianelli.

Ante maestros de todo el país, la secretaria general de FEB, Mirta Petrocini, manifestó el rechazo de los gremios docentes al proyecto porteño de Unicaba, que plantea la creación de una universidad de maestros.



A la vez, apuntó al gobierno provincial y señaló que "esas puertas que dicen que están abiertas, no lo están".



"Esa vocación de diálogo no existe, no tenemos otra forma de hacerle saber este rechazo categórico a todo lo que ofrece el gobierno", afirmó Petrocini.



De la marcha también participaron gremios como Sadop y Ctera, y estuvieron el titular de los bancarios, Sergio Palazzo; el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; y la referentes de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Taty Almeyda.