Fuerte aumento en déficit comercial: 737,5% en abril, a U$S 938 millones

La balanza comercial arrojó en abril un fuerte déficit de US$ 938 millones, cuando en igual mes de 2017 había sido de US$ 112 millones, lo que representa un fuerte incremento del 737,5%, informó hoy el INDEC.



En abril, las exportaciones alcanzaron US$ 5.164 millones, con una suba de 6,2% (301 millones) pero las importaciones treparon a US$ 6.102 millones, con un incremento del 22,7% (US$ 1.125 millones).



Con este resultado, el primer cuatrimestre cerró con un rojo comercial de US$ 3.420 millones, contra un resultado negativo de 1.290 millones en igual período de 2017.



El Intercambio Comercial Argentino (ICA) acumula 16 meses consecutivos de caída y la perspectiva es que la situación deficitaria continúe durante todo el año.



Los datos son alarmantes porque la Argentina necesita dólares para pagar deuda, cubrir gastos por turismo y compras con tarjetas en el exterior y evitar turbulencias cambiarias como la ocurrida a principios de mes.



Según el informe oficial, las exportaciones de productos primarios cayeron de manera interanual 13,3% afectados en gran medida por la sequía que afecta amplias zonas del país.



Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) registraron en abril un retroceso del 4,6%; las de origen industrial (MOI) cedieron 17,4% y los combustibles bajaron 91%.



En términos desestacionalizados, las exportaciones totales de abril cayeron 9,9% respecto del mes anterior, señaló el organismo encargado de las estadísticas.



En cuanto a las importaciones, las que más crecieron durante abril fueron los bienes intermedios con el 27,9% en la comparación interanual, seguidos por piezas y accesorios para bienes de capital con el 27,3% y artículos de consumo, con un incremento del 23,8%.



Los bienes de capital crecieron el 8% durante abril en la medición interanual y las de vehículos automotores de pasajeros con el 34,6%.



En términos desestacionalizados, las importaciones de abril de 2018 aumentaron 1,4% respecto del mes anterior.



Las exportaciones a Brasil alcanzaron US$ 912 millones y las importaciones desde ese país 1.694 millones, con un saldo comercial deficitario de 782 millones.

Las ventas a China totalizaron US$ 262 millones y las importaciones 1.084 millones, con un déficit comercial de 822 millones.



Las exportaciones a Estados Unidos sumaron US$ 359 millones y las importaciones desde ese país alcanzaron 576 millones, con un rojo de 217 millones.



En abril, los diez principales destinos de las exportaciones nacionales fueron: Brasil, Estados Unidos, China, India, Chile, Malasia, Egipto, Argelia, Vietnam y Canadá.